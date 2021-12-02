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Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
2 декабря, 13:14
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Депутаты уже не первый год делают одно и то же с законом по Донбассу
Депутаты поддержали ежегодную традицию по особому статусу для Донбасса. Коллаж "Сегодня"
Депутаты поддержали ежегодную традицию по особому статусу для Донбасса. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №6342 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

Парламент внес изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2021 год" на "2022".

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Докладчик по этому вопросу объяснил, что закон необходимо продлить для того, чтобы переговорный процесс, который продолжается в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате", продолжался.

"Это поддерживается всеми международными партнерами, что переговорно-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе является единственным эффективным. Наличие этого закона является базой для продолжения переговорного процесса для того, чтобы мир на Донбассе был возобновлен", – сказал депутат.

Что это за закон?

Отметим, что этот закон был принят Верховной Радой еще в сентябре 2014 года, когда Россия уже начала активную военную фазу на Донбассе.

Документ был рассчитан сроком на три года и предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. В результате действие этого закона регулярно продлевалось на год.

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А что было раньше

  • В прошлом году глава Офиса президента Андрей Ермак объяснял, зачем продлевать закон об особом статусе Донбасса. По его словам, Украина пытается найти способ имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство.
  • Также в Раде заявляли, что "формулу Штайнмайера" внедрят в закон об особом статусе Донбасса. Ранее ходили разговоры о новом законе об особом статусе, но все же хотят пересмотреть старый.
  • О новом законе говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

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