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Рада одобрила промежуточный отчет по "вагнеровцам"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
30 ноября, 11:55
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ВСК не удалось точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке
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Рада продлила срок деятельности комиссии ещё на год

Временная следственная комиссия установила, что правоохранительными органами и прокуратурой Украины было сделано все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Беларуси.

Верховная Рада на заседании 251 голосами поддержала промежуточный отчет временной следственной комиссии по "вагнеровцам".

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"Правоохранители и прокуратура сделали все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Беларуси, но подготовка необходимых документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Минске" , – установила ВСК.

Также ВСК установила, неудовлетворительность работы правоохранительных органов по расследованию уголовных производств, в частности, это касалось событий возле Иловайска в период с июля по август 2014 года.

"Руководство Минобороны и Генштаба ВСУ времен Иловайской трагедии систематически противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВРУ по этому вопросу, несмотря на неоднократные обращения предыдущей ВСК к бывшему президенту Украины", – говорится в отчете.

Теперь отчет будет направлен в Офис генпрокурора, СБУ и ГБР.

Ранее мы писали о том, что украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчете Bellingcat.

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Предыстория

  • 29 июля 2020 года в Минск прилетела группа из 32 человек транзитом, чтобы отправиться дальше. Все это было запланировано в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Согласно этой версии, самолет с "вагнеровцами" должны были экстренно посадить в Киеве для задержания наемников.
  • Зеленский заявлял, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков.
  • В отчете расследования Bellingcat при участии The Insider говорилось, что операция по доставке в Украину десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер" считается уникальной операцией спецслужб Украины, аналогов которой не было.

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