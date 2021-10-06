Рада назначила временного спикера для отставки Разумкова

Ни Разумков, ни его первый заместитель Стефанчук не смогут вести заседание из-за конфликта интересов – депутатам пришлось найти замену

Разумков и Стефанчук уступят свое место Гетманцеву (слева). Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в четверг будет вести заседание Верховной Рады, когда будет рассматриваться вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Соответствующее решение на сегодняшнем пленарном заседании поддержали 239 народных депутатов.

Реклама

Речь шла о депутате, которые не ставил подпись в подписных листах под отставкой Разумкова.

Кандидатуры Гео Лероса, Алексея Гончаренко и Александра Бакумова не поддержали. До этого "слуга" Юрий Корявченков (Юзик), которого тоже предложил как кандидата, взял самоотвод.

"Для части нас, членов фракции, решение по спикеру – очень тяжелое личное решение. Никого лучше, чем Даниил Гетманцев, я не знаю для того, чтобы главенствовать на этом заседании. Даниил Александрович, как человек нейтральный, проведет это заседание с достоинством, честно и корректно", – сказал "слуга народа" Никита Потураев.

Отставка Разумкова

4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы с около 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" даже уже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе очень маловероятна. Хотя в парламенте уже заговорили о 7 октября, когда это может произойти. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.

Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверно, я ошибся в людях".

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.