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Рабинович просидел весь прямой эфир с заклеенным ртом (фото)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 сентября, 15:09
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Народный избранник намекнул, что его выступления печально заканчиваются для телеканалов – уже четыре закрыли
Вадим Рабинович заступился за СМИ, которые попали под санкции. Скриншот
Вадим Рабинович заступился за СМИ, которые попали под санкции. Скриншот

Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович во время участия в программе "Народ против" с Наташей Влащенко просидел весь эфир с заклеенным ртом. Об этом он сообщил в Telegram и показал фото.

Он от метил, что его выступления печально заканчиваются для телеканалов.

Рабинович ничего не говорил – просто сидел и слушал. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
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"Благодарен каналу "Украина 24" и Наталье Влащенко за мужество – уже четыре телеканала закрыли за мои выступления. Спасибо. Но в знак поддержки закрытых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший независимый", в знак поддержки журналистов "Страны" и других, я заклеил себе рот на всю передачу", – объяснил Рабинович.

Рабинович устроил молчаливую акцию протеста. Фото: t.me/vadim_rabinovich

Закрытие каналов

  • 2 февраля этого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривали аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.
  • Как потом объяснил глава государства, это было трудное решение. Однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой, утверждал он.
  • Но уже к конце февраля был образован новый телеканал "Первый независимый", в который объединились сотрудники запрещенных к трансляции каналов ZIK, NewsOne и "112". Но его отключили в тот же день.

Как сообщали новости "Сегодня", в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака (формального владельца каналов) и заблокировать вещание "112", NewsOne и ZIK.

Тем временем телеканала "НАШ" тоже оказался на грани санкций. 19 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить этот телеканал из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.

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