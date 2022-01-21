Путину нужен миллион солдат для вторжения в Украину. А у него столько есть?

Военный эксперт объяснил, откуда взялись такие расчеты

Российские военные и Владимир Путин. Коллаж "Сегодня"

Для успешной наземной операции по вторжению в Украину России необходим миллион солдат. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Расчеты приблизительные, но я бы согласился с этой цифрой. Смотрите, 120 тысяч (которые сейчас у границ Украины. – ред.), они растянуты на фронте на более чем 1000 км (от Чернигова до Новоазовска). Там нет сосредоточения. Чтобы оккупировать такую страну как Украина, нужно превосходство минимум в три раза над ВСУ, а это уже 750 тыс., и еще нужен резерв", — сказал он.

Также, по расчетам эксперта, нужны люди и для других целей, кроме непосредственно военных.

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"Также нужен отдельный контингент, который будет создавать военные администрации в тех городах, которые будут захвачены. Поэтому, действительно, России нужно собрать примерно миллион, "с ружьем" должно стоять не менее 500 тысяч и еще 500 тысяч должно быть в резерве, готовых заменить тех, кого убьют или ранят", — сказал он.

Сколько в армии Путина солдат?

На момент создания вооруженных сил Российской Федерации в мае 1992 года они насчитывали 2 880 000 человек. Российская армия создавалась на основе бывших вооруженных сил СССР, которые дислоцировались на территории РСФСР.

Штатная численность ВС устанавливается указами президента Российской Федерации. 17 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает численность войск 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 января 2018 года.

По состоянию на 2020 год численность вооруженных сил России составляла около 900 000 солдат.

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Угроза вторжения России

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной. По данным Минобороны, только с начала месяца из РФ на временно оккупированные территории привезли несколько танков и самоходных артиллерийских установок, боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Американские СМИ показали спутниковые снимки, где видно, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.

Есть предположения, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси. В Госдепартаменте США заметили подозрительное передвижение российских войск.

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Западные партнеры активно оказывают Украине военную помощь. Сайт "Сегодня" выяснил, какие страны и чем помогли Украине подготовиться к защите от российской агрессии.

Пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину — об этом предупредил государственный секретарь США Энтони Блинкен.