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"Глава государства убийц": в Bellingcat объяснили, где Путину место

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 ноября, 16:55
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Главный расследователь Bellingcat Грозев назвал Путина "главой государства убийц"
Главный расследователь Bellingcat Грозев назвал Путина "главой государства убийц"
Главный расследователь Bellingcat Грозев назвал Путина "главой государства убийц" / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный расследователь организации Bellingcat Христо Грозев считает президента России Владимира Путина "главой государства убийц". Об этом он рассказал изданию "Гордон".

"Я считал, что он должен перейти как минимум в Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора, которого если даже люди признают формально правителем, избегают любого общения с ним. Считал, что должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику", – сказал он.

Он добавил, что ближе всего к этому президент США Джо Байден, который назвал Путина убийцей и потом в глаза сказал ему что-то похожее.

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"А вот среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – сказал он.

Также он считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она поменяла свое мнение о России.

Что известно о Путине

Президент России Владимир Путин изначально был очень замкнутым человеком.

Россия может напасть на Украину

  • Министр обороны Алексей Резников считает, что Кремль еще не принимал решения о полномасштабной войне с Украиной. При этом он объяснил, что военная активность РФ связана с попыткой дестабилизировать ситуацию внутри Украины, НАТО и Евросоюза. Но на случай вторжения Украина готова встретить агрессора.
  • В последнее время западные СМИ много писали о скоплении российских войск вблизи Украины. В Кремле это называют "целенаправленной информационной кампанией и вбросами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это все нагнетание напряженности, чтобы представить Россию как сторону, которая угрожает процессу урегулирования на Донбассе.
  • Тем временем экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предрек России провал в Украине и уверен, что это будет сильнейший удар по Путину.

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