Путин заявил, пойдет ли он на третий президентский срок

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока обдумывает свои планы на следующие президентские выборы, которые запланированы на 2024 год. При этом Путин считает, что если он решится баллотироваться, то пойдет на третий президентский срок, хотя на самом деле с 2000 года он избирался на этот пост уже четыре раза.
Мысли Путина
Хоть с очередными выборами Путин не определился, однако он уверен, что наличие у него такого права стабилизирует ситуацию в стране.
"В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Наличия у меня права избираться пока достаточно. Буду я это делать или нет – я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию", – сказал он на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!", отвечая на соответствующий вопрос, передает агентство "Интерфакс".
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Ситуация с выборами
- В 2018 году президентские выборы в России были лишь формальным всенародным одобрением коронации Владимира Путина в качестве бессменного национального вождя.
- Кто сейчас может составить ему конкуренцию – неизвестно. В 2015 году в нескольких сотнях метров от Кремля в Москве был застрелен один из самых ярких оппозиционеров Борис Немцов.
- Еще один оппозиционер – Алексей Навальный, переживший отравление, находится сейчас в тюрьме.