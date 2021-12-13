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Путин сильно ошибся на счет Украины, – Яценюк

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
13 декабря, 11:46
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Путин считает, что Запад отвернется от Украины, но уже прошло много времени и этого не случилось
Яценюк прокомментировал переговоры Путина и Байдена
Яценюк прокомментировал переговоры Путина и Байдена

Путин хотел показать, насколько он силен, однако в результате он показал, насколько силен Байден. Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Реальная политика" с Евгением Киселевым на телеканале " Украина 24".

"Байден продемонстрировал, что Украину он не сдаст ни при каких обстоятельствах. Байден показал, что он не один, а он консолидировал весь западный мир. Байден сказал, что решение по НАТО россиян не касается, а касается Украины и НАТО. И Байден заявил, что они будут дальше поддерживать Украину, в том числе и поставками вооружения", – подчеркнул он.

Также он отметил, что российская сторона часто говорила о том, что Запад не поддерживает Украину.

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"Весь российский нарратив о том, что Запад не поддерживает Украину, что Запад бросил Украину, – развалился. И мне кажется, что в результате действий Путина мы стали сильнее Украины. Я уже не говорю, что мы появились снова не просто на страницах всех газет, а в основных мировых новостях и вообще на радарах всех мировых лидеров. И за нами стал весь мир", – подчеркнул Арсений Яценюк.

В то же время он подчеркнул, что Путин – это очень серьезный враг: "Та машина, которая существуют в России, – ее необхідно очень серьезно принимать во внимание".

Однако Путин и его окружение из ФСБ, подчеркнул он, "видят картину мира исключительно из-за решетки тюрьмы народов, чем существуют Российская Федерация": "Он всегда ошибался по отношению к Украине".

Арсений Яценюк напомнил, что Путин ошибся в 2004 году, когда дважды приветствовал Януковича с избранием на пост президента Украины.

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В 2013 году, напомнил он, Путин был убежден, что украинцы не восстанут после отказа Януковича подписать соглашение с ЕС и не будут сопротивляться, когда зайдет российский солдат.

"Он был убежден, что правительство, которое я тогда имел честь возглавить, уйдет через неделю или две. Но нам удалось, несмотря на разные конфликты внутри, не допустить этого. То есть и здесь Путин ошибся", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Яценюк отметили, что Путин считает, что Запад отвернется от Украины, но уже прошло много времени и этого не случилось.

"Далее Путин был убежден, что Запад устанет и отвернется от Украины. Восемь лет прошло – не отвернулся. Далее он был убежден, что Украина упадет экономически, военно, пройдут выборы и выиграют пророссийские силы. В течение последних 15 лет Путин ошибается", – напомнил он.

Переговоры Путина и Байдена

7 декабря телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским длились 1,5 часа. Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины. Среди прочего хозяин Кремля настаивал на гарантиях, что НАТО не будет принимать Украину. Но на переговорах уже Байден дал понять российскому лидеру, что тот не имеет права голоса в этом вопросе. В итоге Байден предложил Путину два варианта по Украине.

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