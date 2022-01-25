Путин пойдет на Киев? Опубликован новый план вторжения РФ (карта)

В Великобритании назвали возможные сроки "ограниченного удара" РФ

Британские СМИ опубликовали новый план возможного вторжения войск России в Украину, предусматривающий наступление на Киев с территории РФ и Беларуси.

Как пишет издание The Sun, президент России Владимир Путин "почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней", который может включать в себя нападение на Киев. Также издание опубликовало новую "карту российского вторжения".

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/ Фото: The Sun

"У Путина есть 127 тысяч военнослужащих, танки, артиллерийские и ракетные батареи, а также боевые самолеты и беспилотники, окружившие границу с прозападным соседом после провала мирных переговоров. Он надеется, что молниеносная победа вернет его позиции после того, как их пошатнула слабеющая экономика и проблемы из-за коронавируса. Военные источники сообщают, что за последние дни в соседнюю с Украиной пропутинскую Беларусь прибыло еще 30 эшелонов с военными, и за ними может последовать еще 200", – пишет издание.

На спутниковых снимках видно, что вдоль границы выстроились тысячи солдат и военной техники.

"Путинское командование теперь ждет резких зимних похолоданий, чтобы заморозить землю и позволить танкам начать наступление, поскольку прошлой ночью температура по всей Украине упала до -8", – пишет The Sun.

Джонсон предупредил об угрозе "молниеносной войны"

Премьер-министр Борис Джонсон ранее привел "мрачные" данные британской разведки о планах России вторгнуться на территорию Украины.

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"Разведка указывает на то, что на границах Украины находятся 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все", – сказал он.

Он отметил, что Кремлю надо дать понять, что это будет для них катастрофическим шагом.

Угроза вторжения России

Многие эксперты прогнозирует, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.