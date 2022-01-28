Путин поверил в новый шанс — Илларионов о захвате Украины

Экс-советник Путина рассказал об изменении тактики Кремля

Путин верит в новую возможность по захвату Украины. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин планировал захват Украины более 20 лет — об этом заявил экс-советник Путина Андрей Илларионов в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

"У Путина стоит задача установить контроль над Украиной. Эту задачу он поставил для себя давным-давно — в 2001 году, 20 лет тому назад. Он готовился к началу этой операции в течение долгого времени, было несколько попыток. Он начал гибридную войну в 2013-м, реальную — в 2014-м году. За это время он сделал несколько выводов. Первый, сделанный в 2014-15 годах — чисто военными методами Украину не победить. Это стало очевидно после боевых действий", — сказал он.

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По словам Илларионова, после нескольких неудач Путин решил перейти к другим методам, когда у него появился новый союзник в лице США.

"Он пытался разными методами. Но в прошлом году, 2021-м, как он думает, открылась новая возможность для него добиться того же результата, но не военными средствами. Потому что у Путина появился новый союзник, которого до 2021 года не было. У него появилась нынешняя американская администрация, которая сказала ему словами Байдена в июне 2021 года в Женеве, что Байден будет помогать Путину продавливать Украину на выполнение Минских соглашений. До этого американские президенты такого не говорили", — объяснил он.

Илларионов рассказал, почему для Путина важны Минские соглашения.

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"Российский политикум говорит о Минских соглашениях. Путин тоже говорит об этом. Они понимают: Минские соглашения — это ликвидация суверенитета Украины. А чисто военным действиями он получит обратный результат. Завтра 98% украинцев будут ненавидеть Путина. Но если он сможет уломать, зашантажировать украинское руководство по Минским соглашением, то добьется результата. Он ухватился за шанс", — сказал экс-советник Путина

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