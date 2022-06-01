"Путин потерпит большое поражение": Яценюк объяснил, что означает колонка Байдена об Украине

Экс-премьер отметил, что свободный мир снова демонстрирует Украине свою поддержку

Яценюк объяснил статью Байдена об Украине и спрогнозировал поражение Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден своей статьей в The New York Times дал понять, что Украина не останется без поддержки, а президента РФ Владимира Путина ждет поражение.

Такое мнение выразил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

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"Мудрость, уверенность и решительность. Вот что значит статья президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в The New York Times. Свободный мир не отступит от Украины. Свободный мир продолжит масштабные объемы помощи для фронта и восстановления. Свободный мир не согласится ни на одно решение об Украине без Украины. Эта статья означает, что Путин потерпит большое поражение", – пишет Яценюк.

По его словам, поражение России наступит "не только в результате внешних артиллерийских залпов, но и в результате глубокой внутренней катастрофы этого обломка имперского зла и ненависти".

"Спасибо, господин президент Байден, за постоянную поддержку нашего народа. Вижу в этом лидерство исторического значения. Мы победим", – отметил экс-премьер.

О чем статья Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что не будет оказывать давления на украинское правительство с целью сделать какие-либо территориальные уступки РФ. По его словам, это было бы неправильно, а также противоречило бы общепризнанным принципам.

Глава Белого дома сообщил, что пока США или их союзники не будут атакованы, Вашингтон не будет непосредственно участвовать в этом конфликте.

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Байден подчеркнул, что не одобряет действия Путина и стремится к прекращению войны между Россией и Украиной, но не будет пытаться свергнуть его власть в Москве.

Президент США добавил: любое применение ядерного оружия в этом конфликте "было бы совершенно неприемлемым для нас, как и для остального мира, и повлекло бы тяжкие последствия".