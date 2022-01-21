Путин – политический труп! Генерал СБУ о цене вторжения в Украину

Василий Вовк заявил, что не верит в полномасштабную войну

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Для Украины угроза от России сейчас наивысшая – если выходить из медийного пространства, информационного влияния на Украину и ее граждан.

Об этом заявил эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

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"Почему именно Харьков?"

"Если абстрагироваться от медийного пространства, сделать самостоятельный анализ... Я бы хотел сделать анализ на основании слов президента. Но он говорит в первом предложении, что будет, возможно, захвачен Харьков. Почему именно Харьков? У нас только в Харькове русскоязычное население? А в конце он говорит: "Я не знаю, что должна делать Россия", – сказал он.

По словам эксперта, агрессия России действительно возможна:

"Давайте исходить из того, что никто не может отрицать агрессию, когда есть скопление сил – и необязательно это скопление играет решающую роль. Для России делать какой-то марш из глубины территории – не очень сложно за 1-2 суток. Поэтому я бы не обращал на это большое внимание".

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"Россию может остановить только..."

"Что остановит Россию – санкции или переговоры? Я бы ответил так: Россию может остановить только Россия. Они открыли забрала, выдвинули ультиматум, идут пока на сегодняшний день уверенно", – сказал эксперт.

По словам Вовка, он не верит в полномасштабную войну между Россией и Украиной:

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"Это война между двумя народами. Одинаковые они или нет – это народы, которые прожили много вместе, у которых переплелись очень много родственных и других связей.

Мы понимаем, что тот, кто начнет сегодня войну, – например, нынешний президент России, – это политический труп. Не только сегодня, а пожизненно. Это лицо, которое будет осуждено славянским сообществом и христианской церковью, отлучено от всего святого. Я думаю, что об этом тоже думают".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население", – сказал президент.

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