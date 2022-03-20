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Путин отдал новый приказ ликвидировать Зеленского – разведка

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 марта, 12:38
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Предыдущие попытки закончились провалом и уничтожением террористов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства Украины – главы государства Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Про это сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины… Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов.

"Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", – заявили в разведке.

В ГУР добавили, что украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля, поэтому никакие террористические атаки не будут иметь успеха.

Зеленский заявлял о готовящемся покушении

Президент Владимир Зеленский 25 февраля в обращении к украинцам заявил, что РФ хочет устранить его физически.

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"Я остаюсь в столице. Моя семья также в Украине. Мои дети также в Украине. Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права. По имеющейся у нас информации, враг назначил меня как цель номер один. Мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", — сказал президент.

Окружение Путина готовит заговор

В ГУР заявили, что в бизнесово-политической элите России формируется группа, оппозиционная президенту Владимиру Путину. Их цель – скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина – директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – фатальные просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и состоятельность украинской армии", – сообщили в ГУР.

По данным разведки, Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти – в частности, отравление, внезапная болезнь, или другая "случайность".

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