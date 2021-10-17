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"Путин не вечен – спрятаться на удастся": Кулеба пригрозил Кремлю

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 11:02
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Украина в Гааге намерена задавить российских преступников – красиво и согласно международному праву, говорит министр
Кулеба обещает засудить путинских оккупантов за преступления против Украины. Коллаж "Сегодня"
Кулеба обещает засудить путинских оккупантов за преступления против Украины. Коллаж "Сегодня"

Украина в Арбитражном суде в Гааге разбила попытки России оправдаться за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в 2018 году, показав этим самым, что оккупантам не избежать ответственности, причем даже после смены правления Владимира Путина.

Об этом написал в своей колонке на Украинской правде министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он напомнил, что на этой неделе в Гааге прошли предварительные слушания по делу Украины против РФ об инциденте с нападением на украинские корабли. Эти слушания созвала российская сторона, пытаясь подвергнуть сомнению юрисдикцию трибунала по делу. Своими манипуляциями россияне пытались доказать, что нападение на украинские корабли касался "военной деятельности" и якобы не подпадает под Конвенцию ООН по морскому праву.

"Украинские дипломаты и профессиональные иностранные юристы разбили российскую чушь. Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!". Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля – мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву. Последствия для нарушителей будут более серьезными и продолжительными", – написал Кулеба.

Министр отметил, что даже после смены режима Путина международные суды будут привлекать Россию к юридической ответственности.

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"Я говорю это прямо и откровенно с одной простой целью. Хочу, чтобы каждый, кто выполняет сегодня преступные приказы руководства в Кремле, уже сейчас знал цену своих действий. Путин не вечен, а спрятаться не удастся. И это не угроза, а предупреждение. Наказание неотвратимо и мы настойчиво и последовательно работаем над воплощением", – подчеркнул глава МИД Украины.

Нападение России на украинские корабли в 2018 году

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждало, что три украинских военных корабля "незаконно пересекли госграницу России".
  • Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных, обвинив их по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы. Украинские моряки находились в московском СИЗО. Но в сентябре 2019-го моряки вернулись в Украину в результате обмена пленными.
  • В ноябре 2019-го Россия вернула Украине захваченные корабли, вот только их состояние оставляло желать лучшего – оккупанты хорошенько с ними "поработали".

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