"Путин не вечен – спрятаться на удастся": Кулеба пригрозил Кремлю

Украина в Гааге намерена задавить российских преступников – красиво и согласно международному праву, говорит министр

Кулеба обещает засудить путинских оккупантов за преступления против Украины. Коллаж "Сегодня"

Украина в Арбитражном суде в Гааге разбила попытки России оправдаться за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в 2018 году, показав этим самым, что оккупантам не избежать ответственности, причем даже после смены правления Владимира Путина.

Об этом написал в своей колонке на Украинской правде министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он напомнил, что на этой неделе в Гааге прошли предварительные слушания по делу Украины против РФ об инциденте с нападением на украинские корабли. Эти слушания созвала российская сторона, пытаясь подвергнуть сомнению юрисдикцию трибунала по делу. Своими манипуляциями россияне пытались доказать, что нападение на украинские корабли касался "военной деятельности" и якобы не подпадает под Конвенцию ООН по морскому праву.

"Украинские дипломаты и профессиональные иностранные юристы разбили российскую чушь. Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!". Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля – мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву. Последствия для нарушителей будут более серьезными и продолжительными", – написал Кулеба.

Министр отметил, что даже после смены режима Путина международные суды будут привлекать Россию к юридической ответственности.

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"Я говорю это прямо и откровенно с одной простой целью. Хочу, чтобы каждый, кто выполняет сегодня преступные приказы руководства в Кремле, уже сейчас знал цену своих действий. Путин не вечен, а спрятаться не удастся. И это не угроза, а предупреждение. Наказание неотвратимо и мы настойчиво и последовательно работаем над воплощением", – подчеркнул глава МИД Украины.

Нападение России на украинские корабли в 2018 году