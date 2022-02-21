Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

"Путин не посмеет сунуться": Саакашвили обратился к украинцам

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 16:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-президент Грузии не сомневается, что Россию ждет поражение
Саакашвили заявил, что планы Путина по Украине не будут реализованы
Саакашвили заявил, что планы Путина по Украине не будут реализованы / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к украинцам и выразил уверенность, что российское вторжение станет концом для РФ.

"Путин не посмеет к вам сунуться, я в этом абсолютно убежден, но даже если посмеет – это будет концом Российской империи!", – заявил Саакашвили во время заседания суда по его делу.

Как отметил экс-президент Грузии, в 2014 году он на Майдане сказал, что "здесь закончится Российская империя".

Реклама

"И она действительно кончается здесь, в Украине. Мы, украинцы, – форпост Западной цивилизации! От украинцев сейчас зависит и народ Грузии, и Молдовы, и Польши, и Балтии. И мы победим!", – добавил он.

Ситуация с Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников – оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.

20 ноября политика доставили в военный госпиталь в Гори, где он прошел реабилитацию после 50-дневной голодовки.

4 февраля 2022 года Саакашвили выступил в грузинском суде. Политик шокировал своим внешним видом — он сильно поседел за короткое время.

Реклама

Саакашвили в грузинском
Саакашвили в грузинском / Фото: Facebook/Елизавета Ясько

Глава общественной организации "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие именно преступления инкриминируют Саакашвили.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Картинка ужаса войны": зачем боевики "ЛДНР" изображают обострение на Донбассе и причем тут Мюнхенская конференция Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов The Guardian: Захват портов и расширение "республик" вместо вторжения – новый план Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураев Мураев
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

191 640

заболело за неделю в Украине

-19%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять