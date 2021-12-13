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Путин не нападет на Украину – в США сравнили ситуацию с 2014 годом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 декабря, 20:48
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Бывший посол США в России выдвинул свои аргументы, что на самом деле сдерживает Путина от развязывания войны
Путин готов дальше играться своими войсками у границ соседних государств, но нападать не будет / Коллаж "Сегодня"
Путин готов дальше играться своими войсками у границ соседних государств, но нападать не будет / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на скопление российских войск на границах Украины, риторику Кремля и ультиматумы в сторону Запада по недопущению расширения НАТО за счет соседей РФ сейчас существует далеко не та обстановка, которая может позволить Владимиру Путину развязать новую войну.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, который был послом США в России до 2014 года и помощником президента США Барака Обамы по вопросам нацбезопасности.

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Другое чувство

"Все-таки не такой градус, как это было тогда, в 2014 году. У меня другое чувство. Во-первых, был триггер для путинской экспансии. Я был тогда в Сочи, и Янукович покинул страну и давал свою конференцию в Ростове. Я понял, что будет реакция России на это. Путин не позволит, чтобы все это осталось так, потому что он очень мстительный человек, он эмоциональный человек. И он видит свою миссию Божью в том, чтобы восстановить Российскую империю. Сегодня нет такого триггера. Путин может говорить о том, что Украина хочет захватить Донбасс, но это спекуляции. Равно как и то, что ваша страна завтра станет членом НАТО", – отметил бывший дипломат.

Второй момент, по мнению Майкла Макфола – в 2014 году аннексия Крыма была очень популярной среди населения России, это была большая победа. Но это очень разные вещи – захватить сегодня Донбасс или вторгнуться в Украину.

"Все это будет очень сложно объяснить россиянам. В России сегодня очень маленький энтузиазм по отношению к войне. Есть реальный парадокс в аргументах Путина. С одной стороны, он утверждает, что украинцы и россияне – один народ. Но подождите – если мы все друзья и единственная нация, почему вы атакуете этих людей? Почему они враги, мистер Путин? То есть вы нам предлагаете воевать фактически со своим народом", – аргументирует Майкл Макфол.

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Ситуация

  • При этом на данный момент ситуация на границах Украины далека от спокойной. Минобороны Украины сообщило, что Россия продолжает периодически перебрасывать и накапливать войска для того, чтобы поддерживать напряженность и продолжать давление на соседние государства.
  • При этом в России огрызаются и заявляют, что не планируют военного вторжения в Украину, а скопление войск вблизи украинских границ не касается никого, кроме самой России.
  • 13 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого выразил обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной.
  • Бывший замгенсекретаря НАТО Александр Вербшоу заявил, что никто воевать за нашу страну не будет, а страны НАТО лишь помогут оружием и мощными санкциями. Также президент Джо Байден накануне подтвердил, что армия США не будет воевать за Украину.

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