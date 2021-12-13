Путин не нападет на Украину – в США сравнили ситуацию с 2014 годом

Бывший посол США в России выдвинул свои аргументы, что на самом деле сдерживает Путина от развязывания войны

Путин готов дальше играться своими войсками у границ соседних государств, но нападать не будет / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на скопление российских войск на границах Украины, риторику Кремля и ультиматумы в сторону Запада по недопущению расширения НАТО за счет соседей РФ сейчас существует далеко не та обстановка, которая может позволить Владимиру Путину развязать новую войну.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, который был послом США в России до 2014 года и помощником президента США Барака Обамы по вопросам нацбезопасности.

Реклама

Другое чувство

"Все-таки не такой градус, как это было тогда, в 2014 году. У меня другое чувство. Во-первых, был триггер для путинской экспансии. Я был тогда в Сочи, и Янукович покинул страну и давал свою конференцию в Ростове. Я понял, что будет реакция России на это. Путин не позволит, чтобы все это осталось так, потому что он очень мстительный человек, он эмоциональный человек. И он видит свою миссию Божью в том, чтобы восстановить Российскую империю. Сегодня нет такого триггера. Путин может говорить о том, что Украина хочет захватить Донбасс, но это спекуляции. Равно как и то, что ваша страна завтра станет членом НАТО", – отметил бывший дипломат.

Второй момент, по мнению Майкла Макфола – в 2014 году аннексия Крыма была очень популярной среди населения России, это была большая победа. Но это очень разные вещи – захватить сегодня Донбасс или вторгнуться в Украину.

"Все это будет очень сложно объяснить россиянам. В России сегодня очень маленький энтузиазм по отношению к войне. Есть реальный парадокс в аргументах Путина. С одной стороны, он утверждает, что украинцы и россияне – один народ. Но подождите – если мы все друзья и единственная нация, почему вы атакуете этих людей? Почему они враги, мистер Путин? То есть вы нам предлагаете воевать фактически со своим народом", – аргументирует Майкл Макфол.

Реклама

Ситуация