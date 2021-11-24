Путин хочет отделить "Л/ДНР" от Украины – заявление Евросоюза

Хозяин Кремля своим новым указом по Донбассу усиливает эскалацию конфликта

ЕС в шоке от действий Путина. Коллаж "Сегодня"

Европейский Союз выразил традиционное сожаление действиями России против Украины. На этот раз Брюссель осудил указ президента РФ Владимира Путина о торговле с оккупированными территориями Донбасса.

Об этом говорится в заявлении спикера внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

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"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству (Украины) территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям Минских соглашений", – говорится в сообщении.

В ЕС считают, что такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля. Стано отметил, что указ Путина может усилить напряженность на Донбассе и будет препятствовать будущему процессу реинтеграции.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский Союз продолжит проводить политику непризнания в этом отношении", – заявили в Брюсселе.

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