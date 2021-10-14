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Путин будет в ярости! В харьковском Генконсульстве России поздравили украинцев лозунгом "Слава Украине"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
14 октября, 11:33
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На странице Генконсульства России в Харькове появилась запись с критикой политики России
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Харьковское Генконсульство Российской Федерации поздравило Украину с Днем защитников и защитниц Украины. Они раскритиковали нынешнюю политику России и Путина, а также подписали публикацию лозунгом "Слава Украине".

Соответствующий пост они разместили на своей странице в Instagram, ссылка на которую есть на сайте генконсульства.

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"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине", – говорится в публикации.

Под вторым фото Генконсульство опубликовало список фамилий сотрудников и агентов ФСБ.

"Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой", – добавляется в сообщении генконсульства РФ.

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(Новость дополняется)

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