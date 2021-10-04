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Псих? Тищенко при всех обматерил "слугу" Грищука и получил ответ (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 октября, 10:17
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Нардеп Николай Тищенко в Трускавце снова попал в скандал
Николай Тищенко обматерил однопартийца Романа Грищука. Фото: коллаж "Сегодня"
Николай Тищенко обматерил однопартийца Романа Грищука. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук потроллил своего коллегу Николая Тищенко, который на съезде партии в Трускавце при всех его обматюкал.

На своей странице в Facebook Грищук выставил фото с книгой под названием "Как общаться с психами" Марка Гоулстона.

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"Прикольную книгу на заправке купил", – написал нардеп.

Роман Грищук с книгой. Фото: Facebook
Роман Грищук с книгой. Фото: Facebook

Что произошло

Нардеп Николай Тищенко в Трускавце снова попал в конфликт. Он покрыл матом коллегу по партии "Слуга народа" Романа Грищука.

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Известно, что словесная перепалка возникла между нардепами во время вечеринки.

"Я буду с тобой разговаривать так, как разговариваю. Ты зае*** уже, бл***", – сказал Тищенко депутату.

Но потом он увидел камеру журналистов и резко перестал ругаться.

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Что же стало поводом для жаркой дискуссии между мужчинами – остается неясным.

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Скандалы с Тищенко в Раде

  • Тищенко является мастером спорта по дзюдо, но сейчас ограничивается спортзалом из-за политической занятости. Свою спортивную форму он периодически использует и в парламенте, хоть до рукоприкладства не доходило. В июне Тищенко схлестнулся с нардепом Куницким в столовой Рады – повалил его на пол и швырял телефон.
  • 9 сентября Тищенко потолкался с нардепом Гео Леросом возле парламентской трибуны, потому что тот в своем выступлении обидел Зеленского.
  • Также ранее нардеп Нестор Шуфрич высмеял Тищенко в Раде. Он в конце выступления с парламентской трибуны красиво послал "слугу народа" на венгерском языке.

Как мы писали недавно, Тищенко установил рекорд со 100-килограммовой штангой.

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