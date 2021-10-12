Прокурор подсказал Медведчуку, где взять миллиард гривен на залог

Адвокаты жаловались, что все счета кума Путина под санкциями СНБО и он якобы не сможет перевести деньги

У Медведчука есть средства на залог, утверждают прокуроры. Коллаж "Сегодня"

Если подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука арестуют, то он будет в состоянии выплатить миллиард гривен в качестве залога, чтобы не сидеть в СИЗО. Об этом рассказал на заседании суда один из прокуроров.

Адвокаты в начале заседания заявили суду, что в связи с тем, что счета Меведчука находятся под санкциями СНБО, он никак не сможет перевести деньги для залога, поскольку ни один банк этого не позволит.

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Сторона обвинения в свою очередь обосновала, почему подозреваемый имеет возможность выплатить залог в миллиард гривен.

"Семья Медведчука владеет значительным состоянием, в частности ценным движимым имуществом, коллекционными ценными ювелирными изделиями, часами, произведениями искусства, перечень которых почти в 250 позиций указан в его декларации за 2020 год. Кроме того, семья Медведчука владеет 19 элитными дорогими автомобилями, ценными бумагами и является конечным бенефициарным владельцем 96 предприятий – как в Украине, так и за ее пределами … В 2020 году семья Медведчука в качестве дивидендов от одного предприятия получила 300 млн грн", – сказал прокурор.

Он добавил, что залог может быть внесен и юридическим лицом, поскольку часть компаний Медведчука не находятся под санкциями СНБО. Указанная информация, по мнению прокуроров, свидетельствуют о том, что залог в миллиард гривен не будет для Медведчука значительным, а если он нарушит условия меры пресечения, то потеря для него этой суммы не особо больно ударит по его состоянию.

Напомним, согласно декларации Медведчука, его семья неожиданно разбогатела в 2020 году. Журналисты подсчитали, что с 2020 до 2021 года он вместе с супругой Оксаной Марченко вдвое увеличили свои денежные активы.

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Напомним, 8 октября на брифинге генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов обнародовали записи разговоров человека с голосом Медведчука с российскими должностными лицами, которые обсуждали схему спонсирования боевиков в ОРДЛО через украинский банк. Смотрите подробнее на видео:

Сама Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснила, почему Медведчука до сих пор не отправили в СИЗО.

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Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути. Сейчас Медведчук под домашним арестом до 31 октября.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".