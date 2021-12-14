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"Принудительную" вакцинацию нужно отменить – от Зеленского ждут ответ на две петиции

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
14 декабря, 11:20
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Автор одного из обращений призвал президента дать адекватный ответ
От Зеленского ждут решения проблемы "принудительной" вакцинации. Коллаж "Сегодня"
От Зеленского ждут решения проблемы "принудительной" вакцинации. Коллаж "Сегодня"

На сайте президента Украины две петиции с просьбой отменить принудительную вакцинацию набрали необходимый минимум в 25 тысяч подписей – теперь глава государства Владимир Зеленский должен дать ответ украинцам.

Автор петиции Дмитрий Зинкевич попросил президента и парламент пересмотреть средства влияния чиновников на людей.

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"Прошу запретить принудительную вакцинацию населения. Не должно быть того, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах – поддержите же теперь и вы нас", – написал он.

Еще одна петиция авторства Юрия Ахрамейко тоже набрали более 25 тысяч подписей.

"Мы требуем полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения. Оставить только вакцинацию для желающих и только на платной основе … Если эта петиция наберет нужные 25 тысяч и вы ее проигнорируете или ответите в стиле "передам премьер-министру" и никаких конкретных и радикальных изменений не будет, мы все подписавшиеся будем считать, что у вас нет своего мнения, не слышите народ, настоящей демократии нет, а значит миром управляет закулисная мафия, а не здравый смысл", – написал автор.

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Петиции к Зеленскому

  • В ноябре петиция активиста Сергея Стерненко с просьбой к президенту запретить пускать россиян в Украину набрала 25 тысяч подписей в рекордные сроки. Также украинцы потребовали ввести визовый режим с государством-агрессором.
  • Спустя три недели Зеленский ответил на эту петицию. Он отметил, что уже существуют ограничения для россиян, которые поддерживают оккупацию Россией украинских территорий.
  • А летом Зеленский ответил на петицию об увольнении замглавы ОПУ Олега Татарова. Тогда президенту припомнили в петиции и уголовное дело Татарова, и его работу во времена Януковича.

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