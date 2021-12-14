"Принудительную" вакцинацию нужно отменить – от Зеленского ждут ответ на две петиции

Автор одного из обращений призвал президента дать адекватный ответ

От Зеленского ждут решения проблемы "принудительной" вакцинации. Коллаж "Сегодня"

На сайте президента Украины две петиции с просьбой отменить принудительную вакцинацию набрали необходимый минимум в 25 тысяч подписей – теперь глава государства Владимир Зеленский должен дать ответ украинцам.

Автор петиции Дмитрий Зинкевич попросил президента и парламент пересмотреть средства влияния чиновников на людей.

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"Прошу запретить принудительную вакцинацию населения. Не должно быть того, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах – поддержите же теперь и вы нас", – написал он.

Еще одна петиция авторства Юрия Ахрамейко тоже набрали более 25 тысяч подписей.

"Мы требуем полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения. Оставить только вакцинацию для желающих и только на платной основе … Если эта петиция наберет нужные 25 тысяч и вы ее проигнорируете или ответите в стиле "передам премьер-министру" и никаких конкретных и радикальных изменений не будет, мы все подписавшиеся будем считать, что у вас нет своего мнения, не слышите народ, настоящей демократии нет, а значит миром управляет закулисная мафия, а не здравый смысл", – написал автор.

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Петиции к Зеленскому