"Принудительную" вакцинацию нужно отменить – от Зеленского ждут ответ на две петиции

На сайте президента Украины две петиции с просьбой отменить принудительную вакцинацию набрали необходимый минимум в 25 тысяч подписей – теперь глава государства Владимир Зеленский должен дать ответ украинцам.
Автор петиции Дмитрий Зинкевич попросил президента и парламент пересмотреть средства влияния чиновников на людей.
"Прошу запретить принудительную вакцинацию населения. Не должно быть того, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах – поддержите же теперь и вы нас", – написал он.
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Еще одна петиция авторства Юрия Ахрамейко тоже набрали более 25 тысяч подписей.
"Мы требуем полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения. Оставить только вакцинацию для желающих и только на платной основе … Если эта петиция наберет нужные 25 тысяч и вы ее проигнорируете или ответите в стиле "передам премьер-министру" и никаких конкретных и радикальных изменений не будет, мы все подписавшиеся будем считать, что у вас нет своего мнения, не слышите народ, настоящей демократии нет, а значит миром управляет закулисная мафия, а не здравый смысл", – написал автор.
Петиции к Зеленскому
- В ноябре петиция активиста Сергея Стерненко с просьбой к президенту запретить пускать россиян в Украину набрала 25 тысяч подписей в рекордные сроки. Также украинцы потребовали ввести визовый режим с государством-агрессором.
- Спустя три недели Зеленский ответил на эту петицию. Он отметил, что уже существуют ограничения для россиян, которые поддерживают оккупацию Россией украинских территорий.
- А летом Зеленский ответил на петицию об увольнении замглавы ОПУ Олега Татарова. Тогда президенту припомнили в петиции и уголовное дело Татарова, и его работу во времена Януковича.