Приказа не было: США не вывозят семьи дипломатов из Украины

В американском Госдепе заявили, что всегда составляют планы на случай опасности

Посольство США в Киеве. Коллаж "Сегодня"

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США опроверг сообщение СМИ о якобы эвакуации части сотрудников посольства страны в Украине. По словам чиновника Госдепа, приказ об эвакуации не поступал, сообщает "Голос Америки".

Другой представитель Государственного департамента США сообщил изданию, что Соединенные Штаты, как всегда, осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации на случай если ситуация с опасностью ухудшится — это обычная практика.

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"Мы находимся на четвертом уровне по рекомендациям по путешествиям в Украину из-за COVID и посоветовали гражданам США быть проинформированными о том, что Россия планирует усиление военной агрессии против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. Пока для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы", — заявил представитель Госдепа в электронном письме.

Слухи об эвакуации

Ранее источники издания Bloomberg сообщили, что власти США решают вопрос об эвакуации членов семей своих дипломатов, которые находятся в Украине.

Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать.

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Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил телеканалу, что США проинформировали Украину о возможности начала эвакуации уже на следующей неделе.

Ситуация с Германией

22 января газета Bild сообщила, что МИД Германии работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства страны в Украине. Якобы речь идет лишь о составлении плана, а не о намерениях, и эвакуировать будут не самих дипломатов, а их семьи, сообщило издание.

В тот же день в Министерстве иностранных дел Германии опровергли эту информацию. Федеральное министерство иностранных дел в настоящее время не принимает никаких мер по сокращению сотрудников посольства или членов их семей, говорится в заявлении ведомства.

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