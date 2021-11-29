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Предлагал $100 тыс: нардеп Санченко раскрыл новые детали попытки подкупа

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 ноября, 19:45
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Санченко опубликовал видео расследования
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава подкомитета Рады по музыкальной индустрии Александр Санченко на своей странице в Facebook обнародовал новые подробности о том, как ему предлагали деньги за голосование.

Политику через помощника хотели передать $100 тысяч за то, чтобы парламент не принял или отсрочил законопроект об авторских правах.

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"Ввиду широкого публичного резонанса, совместно с правоохранительными органами принято решение опубликовать часть оперативных материалов. Посмотрев видео, вы сами сможете заключить кто и за что предлагал взятку. Особый цинизм в этой истории – это то, что предлагалось платить на ФЛП за "недопущение" принятия законопроекта 5572. И платить за это со счетов "Организация коллективного управления авторскими и смежными правами" и Общественного Союза "Авторы и Издатели". Платить с тех денег, которые должны идти авторам и артистам!", – написал он.

По его словам, эта история показывает то, что средства не доходят к артистам десятилетиями.

"Если мне предлагали 100 тыс. долларов в год, чтобы оставить ситуацию как есть. Убежден, что следствие принесет ответы на эти вопросы и те, кто был причастен к обворовыванию артистов все эти годы, понесут наказание", – отметил политики.

Предыстория

Директор Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александр Никин пытался подкупить нардепа. Вскоре его задержала СБУ.

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Подозреваемый предлагал действующему народному депутату по $100 тысяч ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочки законопроекта № 5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

100 тыс. долларов для "первого взноса" злоумышленник решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок".

Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям, поскольку они имеют авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько прокладок. Денежные средства проходили через них, и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз

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Кто такой Санченко

16 января 2020 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Санченко народным депутатом, а на следующий день он принес присягу народного избранника.

Санченко заменил во фракции Ирину Венедиктову, которую президент назначил временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Также мы писали показывали фото, как нардеп от "Слуги народа" закатил пунш-вечеринку.

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