Пострадавший предприниматель умер после стычек под Радой – Доротич

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Пострадавший во время вчерашнего штурма Верховной Рады умер. Полиция ждет экспертизы.
Об этом заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич.
Официальной информации пока нет.
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Почему протестуют "ФОПы"
- С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении "ФОПами" в работе кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО).
- "ФОПы" требуют от народных депутатов принять законопроект №6376 об отсрочке данной инициативы. Предприниматели жалуются, что еще не восстановили докарантинный уровень доходов, и инициатива властей грозит им разорением.
- Возле здания парламента уже неоднократно проходили масштабные акции протеста предпринимателей, которые оканчивались перекрытым движением в центре Киева и стычками с полицией.
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