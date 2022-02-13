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Порошенко: Зеленский сорвал встречу в Верховной Раде

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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13 февраля, 16:56
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Главе государства предлагали встречу и в парламенте, и на Банковой
Пятый президент Украины Петр Порошенко возмущен отменой встречи депутатов с силовиками
Пятый президент Украины Петр Порошенко возмущен отменой встречи депутатов с силовиками / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодняшнюю встречу депутатов с силовиками в Верховной Раде сорвал глава государства Владимир Зеленский. Об этом он сказал на брифинге, который транслировал телеканал Украина 24.

Он отметил, что его политическая сила инициировала встречу депутатов с силовиками в парламенте, чтобы быть готовыми к возможному российскому вторжению.

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"Мы пытались передать свои предложения, приглашая Зеленского в парламент, предлагая принять участие во встрече с Зеленским в Офисе президента для того, чтобы использовать весь опыт, все знания, все связи, чтобы сохранить мир. К сожалению, сегодня встреча, которая была запланирована на 16:00, была отменена Зеленским. Он дал поручение ее сорвать, а глава ВР (Руслан Стефанчук. – Ред.) повел себя не как глава украинского парламента, а как слуга – не народа, а слуга Зеленского", – сказал Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что власть мотивирует перенос совещания в Раде тем, мол, не смогли собрать депутатов.

Предыстория

12 февраля пятый президент Украины Петр Порошенко сказал, что в связи с появлением новых тревожных данных о вторжении российских войск на территорию Украины власти срочно должны созвать заседание СНБО и Верховной Рады. Политик потребовал, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны.

Вскоре стало народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что закрытое заседание руководителей парламентских фракций и групп и представителей силового блока состоится 14 февраля. Информацию о переносе заседания также подтвердила и пресс-секретарь спикера ВР Мария Дейнеко.

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Ситуация накаляется

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что американская разведка поделилась информацией о новых планах Кремля и что сейчас угроза вторжения со стороны России, и новые сценарии Кремля обсуждаются с западными партнерами.
  • Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщал, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае полномасштабного вторжения России. По его словам, вторжение России может привести к захвату Киева и смертям 15 тысяч украинских военных и 4000 – российских.

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