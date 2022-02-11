Порошенко заподозрил прокуроров в шизофрении – хочет психиатрическую экспертизу

Политик не согласен с решением суда, так как считает его нелогичным

Пятый президент Украины Петр Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает неадекватным поведение прокуроров и будет инициировать психиатрическую экспертизу стороны обвинения. Об этом политик заявил в суде.

Свое решение он обосновал тем, что прокуроры требуют избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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"Когда в одной голове есть три мысли, по-медицински это выглядит, как шизофрения. Я не исключаю, что буду обращаться к своей защите провести психиатрическую экспертизу тем, кто готовил это ходатайство", – заявил в суде Порошенко.

Порошенко считает, что сторона обвинения боится, что он покинет страну или устроит госпереворот.

"Причина первая – Порошенко может скрываться, вторая – оказывать давление на свидетелей. Адвокат уточнил, что Порошенко вернулся из Европы и не скрывался, а о свидетелях по делу было известно с сентября, но до сих пор не было выявлено фактов давления. Третья причина – Порошенко может готовить госпереворот и сместить Зеленского. 5-й президент уточнил, что его цель не переворот, а объединение страны", – отметил он.

Дело против Порошенко

Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Его подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". В частности, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля группой лиц с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.

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После этого Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Киевский апелляционный суд перенес слушание по апелляции на решение суда об аресте имущества пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко из-за болезни одного из судей. Защита просила как можно быстрее назначить рассмотрение апелляции, ближайшим возможным днем названо 9 марта.