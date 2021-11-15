Порошенко требует встречи с Зеленским по трем вопросам

Политик инициирует встречу, чтобы обсудить проблемы, которые сейчас в Украине

Порошенко хочет помочь Зеленскому / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает главу государства Владимира Зеленского в ближайшее время встретиться с руководителями фракций парламента. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, эта встреча, на которой поднимались бы вопросы угроз для национальной безопасности Украины, относительно кризиса в энергетической сфере, а также кризиса с коронавирусом и экономического кризиса, должна была бы состояться как можно быстрее.

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"Прошу избавиться от своих страхов. Враг не в Украине, враг у ворот и стучит в наши двери", – сказал политик.

Данную инициативу поддержала также и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Она отметила, что встреча президента Украины с лидерами фракций должна быть проведена в закрытом режиме с тем, чтобы обсудить ситуацию насчет угрозы войны с Россией.

Тимошенко считает, что странно выглядит, когда весь мир говорит о такой угрозе, а Украина делает вид, что ничего не происходит.

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А что в Раде?

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о серьезном давлении со стороны представителей Офиса президента и руководства фракции "Слуга народа" на его сторонников в Верховной Раде.

На прошлой пленарной неделе в Верховной Раде заявили о создании нового межфракционного объединения "Умная политика", в которое вошел экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, а также депутаты от "Слуги народа" и "Батькивщины".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в парламенте 83% народных депутатов получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса.