Порошенко из Польши отправил круглую сумму юристам: речь о миллионах

Порошенко увеличил расходы на юристов после объявления ему подозрения в госизмене

Более 400 тысяч долларов потратил Порошенко на адвокатов в декабре / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Петр Порошенко потратил на юридические услуги почти 11 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные, которые размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций.

В дополнении к электронной декларации от 6 января, которую Порошенко как народный депутат обязан по закону подавать в случае существенных изменений в его имущественном положении, в графе "Расходы" указана выплата на сумму 10 990 059 грн за "юридические услуги".

Реклама

Отмечается, что оплата юридических услуг производилась в Украине. Приблизительно в то же время он сообщал, что находится в Польше.

Напомним, Порошенко сейчас находится за рубежом, в Украину он планирует вернуться 17 января.

Реклама

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что по возвращению в Украину Порошенко отправят в СИЗО, после чего ему в суде будет избрана мера пресечения.

"Теперь, когда он вернется его встретят в аэропорту автоматчики, потому, что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом, СНБО примет решение конфисковать его активы", – заявлял он.

В чем подозревают Порошенко