Порошенко из Польши отправил круглую сумму юристам: речь о миллионах

Пятый президент Петр Порошенко потратил на юридические услуги почти 11 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные, которые размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций.
В дополнении к электронной декларации от 6 января, которую Порошенко как народный депутат обязан по закону подавать в случае существенных изменений в его имущественном положении, в графе "Расходы" указана выплата на сумму 10 990 059 грн за "юридические услуги".
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Отмечается, что оплата юридических услуг производилась в Украине. Приблизительно в то же время он сообщал, что находится в Польше.
Напомним, Порошенко сейчас находится за рубежом, в Украину он планирует вернуться 17 января.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что по возвращению в Украину Порошенко отправят в СИЗО, после чего ему в суде будет избрана мера пресечения.
"Теперь, когда он вернется его встретят в аэропорту автоматчики, потому, что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом, СНБО примет решение конфисковать его активы", – заявлял он.
В чем подозревают Порошенко
- Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
- 17 декабря днем следователи бежали за машиной Порошенко, надеясь вручить ему повестку. Через несколько часов политика заметили в международном аэропорту Киева. А 18 декабря он сообщил, что отправился в давно запланированный дипломатический визит за границу.
- В итоге исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко утвердил меру пресечения, которую прокуратура будет просить у суда для Порошенко.
- Сам Петр Алексеевич уверяет, что обязательно вернется в Украину и ответит на все вопросы следователей.
- 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко по ходатайству прокуроров, которые не дождались ответов на свои вопросы.
- Порошенко после ареста его имущества свою реакцию политик опубликовал на своих страницах в соцсетях.