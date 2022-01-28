Порошенко идет в суд: там уже много полиции, снова бочки и сцена (фото)

Киевский апелляционный суд сегодня, 28 января, рассмотрит жалобы на решение Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко.
Об этом сообщает "Сегодня".
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Рассмотрение жалоб прокурора и стороны защиты экс-президента назначено на 11:00 часов в зале судебных заседаний № 201. Дело будет слушать коллегия судей в составе судей Николая Ященко, Валерия Лашевича и Ивана Рыбака.
Под судом уже собираются сторонники Порошенко и монтируют сцену для митинга. На месте много полиции, в здание суда пускают только по пропускам.
Митингующие снова выкатили бочки из-за которых в прошлый раз произошли стычки с правоохранителями. Тогда они хотели развести в них огонь, чтобы согреться. Завязался конфликт со стражами порядка, в ход пошли газовые баллончики.
Подозрение пятому президенту
- Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Кроме того, на паспортном контроле у Порошенко отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.
- После этого Офис Генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.