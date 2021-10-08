Поляков едва не погиб в прошлом году – подробности

В прошлом году жизнь умершего депутата Антона Полякова уже подвергалась опасности. 2 сентября в столице на него напал неизвестный и избил.
Об этом сайт "Сегодня" уже писал ранее.
Изгнанник "слуг народа". Кем был Антон Поляков
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В тот день рано утром в Шевченковском районе Поляков вышел по делам, и на него сразу набросился мужчина. Неизвестный начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес ему несколько ударов в область грудной клетки. Медики оказали пострадавшему нардепу помощь на месте и не госпитализировали.
Поляков отметил, что нападающий вышел из машины Toyota Camry. По данным нардепа, автомобиль уже нашли, но был ли там нападавший, ему неизвестно.
Что известно об Антоне Полякове?
- Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
- Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
- А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
- Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
- 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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