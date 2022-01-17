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Получит ли Украина оружие от Германии – Кулеба сообщил детали переговоров

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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17 января, 16:09
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На переговорах министр объяснил всю позицию украинской стороны
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок вопрос поставок оружия в Украину. По его словам, диалог по этому вопросу продолжится.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда".

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"Мы обсудили вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, чтобы усилия в Нормандском формате дали результаты", – сказал Кулеба.

"Диалог с Германией продолжится"

По его словам, Украина знает, где и какое оружие может получить, а также как его использовать для защиты территории.

"Наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", – сказал Кулеба.

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В свою очередь Анналена Бербок заявила, что позиция немецкого правительства по поставке оружия остается неизменной:

"То, что я говорила двумя неделями и несколькими месяцами ранее, неизменно. Позиция правительства Германии по экспорту оружия известна".

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Позиция Украины

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне визита главы МИД в Украину призвал Берлин пересмотреть позицию по поводу поставок оружия Украине.

По словам дипломата, нежелание нового правительства ФРГ поставлять оружие "очень расстраивает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

"Народ Украины очень разочарован. Сейчас настал момент истины, кто настоящий друг", – сказал Мельник.

Что было до этого

Немецкое издание Bild заявило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО – теперь посол Украины призывает новое правительство Германии снять блокаду.

Издание отметило, что с мая 2021 Германия использует механизм в рамках НАТО, чтобы помешать другим членам Альянса продавать оружие Украине. Согласно информации издания, немецким вето было заблокировано следующее вооружение: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продажи и заблокировали ее.

Германия не хочет помочь Украине вооружением

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