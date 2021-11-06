Получил из дробовика: Киве отомстили за "расстрелянного" Бандеру (видео)

Пятеро неизвестных парней с оружием в руках записали ответное видео народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве, который в День освобождения Киева от нацистов запостил в соцсетях провокационный ролик про Степана Бандеру.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Инсайдер UA".
Как развивались события
Напомним, что сегодня, 6 ноября, Илья Кива опубликовал видео из тира, где показал, как расстреливает портреты украинских националистов, в том числе и Степана Бандеру. Подобный перфоманс происходит не впервые.
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Например, 5 октября, в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, Илья Кива стрелял из автомата и запускал салют. По факту стрельбы против нардепа из "ОПЗЖ" было открыто уголовное дело.
В этот раз поступок Ильи Кивы не остался незамеченным не только для правоохранительных органов. Как сообщает "Инсайдер UA", в социальных сетях распространяется видео с ответом Илье Киве.
Группа неизвестных с масками в виде лица Степана Бандеры с пистолетами и дробовиками в руках стреляет в портрет народного депутата от "ОПЗЖ". На видео слышен лозунг: "Слава нации! Смерть ворогам!".
Скандалы с Кивой
- Не так давно в ответ на спецоперацию СБУ по нейтрализации "силового центра" пророссийского общественного объединения, которое контролировал Кива, народный депутат Украины обозвал спецслужбы "бл*дями".
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- А чуть раньше Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе".
- 7 октября он поздравил Путина с днем рождения, назвав его защитником морали и веры.
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.