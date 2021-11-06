Получил из дробовика: Киве отомстили за "расстрелянного" Бандеру (видео)

В сети появился ролик, где группа неизвестных стреляет в портрет нардепа от "ОПЗЖ"

Неизвестные активисты ответили Киве. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятеро неизвестных парней с оружием в руках записали ответное видео народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве, который в День освобождения Киева от нацистов запостил в соцсетях провокационный ролик про Степана Бандеру.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Инсайдер UA".

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Как развивались события

Напомним, что сегодня, 6 ноября, Илья Кива опубликовал видео из тира, где показал, как расстреливает портреты украинских националистов, в том числе и Степана Бандеру. Подобный перфоманс происходит не впервые.

Например, 5 октября, в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, Илья Кива стрелял из автомата и запускал салют. По факту стрельбы против нардепа из "ОПЗЖ" было открыто уголовное дело.

В этот раз поступок Ильи Кивы не остался незамеченным не только для правоохранительных органов. Как сообщает "Инсайдер UA", в социальных сетях распространяется видео с ответом Илье Киве.

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Группа неизвестных с масками в виде лица Степана Бандеры с пистолетами и дробовиками в руках стреляет в портрет народного депутата от "ОПЗЖ". На видео слышен лозунг: "Слава нации! Смерть ворогам!".

Скандалы с Кивой