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Полевая кухня, медпункт и столовая: как выглядит лагерь пограничников на границе с Беларусью (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
25 ноября, 15:04
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Украина увеличивает количество военных для защиты границы
Омбудсмен проверила условия в лагере пограничников. Фото: коллаж "Сегодня"
Омбудсмен проверила условия в лагере пограничников. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле белорусской границы в Черниговской области проверили условия расположения в лагере пограничников. Проверка прошла внезапно ночью по поручению омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом она сообщила в своем Telegram.

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На территории лагеря есть медпункт и столовая. Фото: Людмила Денисова
На территории лагеря есть медпункт и столовая. Фото: Людмила Денисова

Лагерь пограничников в Черниговской области. Фото: Людмила Денисова
Лагерь пограничников в Черниговской области. Фото: Людмила Денисова

В каких условиях живут военные?

  • Пограничников разместили в актовом и спортивном залах школы. Помещения отапливаются, температура во время проверки была 25 градусов тепла. Есть огнетушители и дрова.
  • На территории лагеря есть полевая кухня и столовая. Запас питания – достаточный, в том числе хлеб завезен на 15 суток, есть бутилированная питьевая вода.
  • На территории лагеря есть медицинский пункт, в котором работают врач-хирург и 2 фельдшера. Медицинских препаратов достаточно. Все вовлеченные пограничники прошли полный курс вакцинации.
  • Территория лагеря обустроена санитарно-гигиеническим помещением и баней.

Казарма военных. Фото: Людмила Денисова
Казарма военных. Фото: Людмила Денисова

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Комната, где отдыхают пограничники. Фото: Людмила Денисова
Комната, где отдыхают пограничники. Фото: Людмила Денисова

"Несмотря на вечернее время внезапной проверки, на территории лагеря проходили мероприятия в соответствии с распорядком дня, готовился ужин и обеспечивалась охрана территории. В условиях временной дислокации пограничниками организовано проведение обучения по тактической и физической подготовке. Обучение происходит в помещении столовой после еды", – говорится в сообщении.

Столовая. Фото: Людмила Денисова
Столовая. Фото: Людмила Денисова

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Денисова добавила, что пограничники настроены положительно и готовы к выполнению задач по охране государственной границы.

Все комнаты отапливаются. Фото: Людмила Денисова
Все комнаты отапливаются. Фото: Людмила Денисова

Почему организовали лагерь на границе?

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