Полевая кухня, медпункт и столовая: как выглядит лагерь пограничников на границе с Беларусью (фото)

Украина увеличивает количество военных для защиты границы

Омбудсмен проверила условия в лагере пограничников. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле белорусской границы в Черниговской области проверили условия расположения в лагере пограничников. Проверка прошла внезапно ночью по поручению омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом она сообщила в своем Telegram.

Реклама

На территории лагеря есть медпункт и столовая. Фото: Людмила Денисова

Лагерь пограничников в Черниговской области. Фото: Людмила Денисова

В каких условиях живут военные?

Пограничников разместили в актовом и спортивном залах школы. Помещения отапливаются, температура во время проверки была 25 градусов тепла. Есть огнетушители и дрова.

На территории лагеря есть полевая кухня и столовая. Запас питания – достаточный, в том числе хлеб завезен на 15 суток, есть бутилированная питьевая вода.

На территории лагеря есть медицинский пункт, в котором работают врач-хирург и 2 фельдшера. Медицинских препаратов достаточно. Все вовлеченные пограничники прошли полный курс вакцинации.

Территория лагеря обустроена санитарно-гигиеническим помещением и баней.

Казарма военных. Фото: Людмила Денисова

Реклама

Комната, где отдыхают пограничники. Фото: Людмила Денисова

"Несмотря на вечернее время внезапной проверки, на территории лагеря проходили мероприятия в соответствии с распорядком дня, готовился ужин и обеспечивалась охрана территории. В условиях временной дислокации пограничниками организовано проведение обучения по тактической и физической подготовке. Обучение происходит в помещении столовой после еды", – говорится в сообщении.

Столовая. Фото: Людмила Денисова

Реклама

Денисова добавила, что пограничники настроены положительно и готовы к выполнению задач по охране государственной границы.

Все комнаты отапливаются. Фото: Людмила Денисова

Почему организовали лагерь на границе?