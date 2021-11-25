Полевая кухня, медпункт и столовая: как выглядит лагерь пограничников на границе с Беларусью (фото)

Возле белорусской границы в Черниговской области проверили условия расположения в лагере пограничников. Проверка прошла внезапно ночью по поручению омбудсмена Людмилы Денисовой.
Об этом она сообщила в своем Telegram.
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В каких условиях живут военные?
- Пограничников разместили в актовом и спортивном залах школы. Помещения отапливаются, температура во время проверки была 25 градусов тепла. Есть огнетушители и дрова.
- На территории лагеря есть полевая кухня и столовая. Запас питания – достаточный, в том числе хлеб завезен на 15 суток, есть бутилированная питьевая вода.
- На территории лагеря есть медицинский пункт, в котором работают врач-хирург и 2 фельдшера. Медицинских препаратов достаточно. Все вовлеченные пограничники прошли полный курс вакцинации.
- Территория лагеря обустроена санитарно-гигиеническим помещением и баней.
"Несмотря на вечернее время внезапной проверки, на территории лагеря проходили мероприятия в соответствии с распорядком дня, готовился ужин и обеспечивалась охрана территории. В условиях временной дислокации пограничниками организовано проведение обучения по тактической и физической подготовке. Обучение происходит в помещении столовой после еды", – говорится в сообщении.
Денисова добавила, что пограничники настроены положительно и готовы к выполнению задач по охране государственной границы.
Почему организовали лагерь на границе?
- В Украине с целью недопущения миграционного кризиса на границе с Беларусью началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп мигрантов.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что резервистам придут повестки. В свою очередь Верховная Рада приняла закон, которым разрешила пограничникам применять оружие.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, как Беларусь "подложила свинью" Украине.