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Покушение на Шефира: адвокаты указали на новые обстоятельства в расследовании

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 февраля, 16:29
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С конца 2021 года было разрешение на проведение приблизительно 80 обысков
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В расследовании дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира проводятся необоснованные следственные действия.

Об этом заявили адвокаты на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

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Что происходит

Отмечается, что в ноябре 2021 года появилось письмо сотрудника департамента уголовного розыска о том, что "органы досудебного расследования анализируют ранее совершенные подобные преступления". Например, в 2018 году в Херсоне была перестрелка, а сейчас обвиняется Вадим Таран:

"И они (следствие – прим. ред.) решили отработать эту версию (возможной причастности этого человека к совершению покушения на Сергея Шефира – прим. ред.)", – рассказала руководитель АБ "Анна Литвин и партнеры" Анна Литвин.

Она отметила, что с начала декабря 2021 года было получено разрешение на проведение около 80 обысков у разных семей с изъятием имущества. По ее словам, из материалов понятно, что с виновником этого покушения "уже определились".

"После обысков лица были вызваны на допрос. Я была (на следственных действиях – прим. ред.) с пятью лицами… По всем, кто был на допросах, мы нашли доказательства по 22 сентября (непричастности к совершению преступления – прим. ред.)", – рассказала адвокат.

Кроме этого, Анна Литвин заявила, что обыскам у этих людей не предшествовали следственные действия, а в документах те, кто вызывался на допрос, называются "причастными" и "осведомленными об обстоятельствах".

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"После того, как мы дали показания и предоставили все доказательства непричастности этих лиц, были вопросы о готовности пройти полиграф, на что мы ответили "Да". И лица – 6 человек, которые общались с Тараном – прошли полиграф. Экспертные заключения были направлены в прокуратуру и в ГСУ. Ответа нет", – рассказала адвокат.

При этом она отметила, что куда бы они ни обращались, есть информация, что "это указание Офиса президента, и они фактически руководят следствием". Адвокат рассказала, что были направлены письма президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Денису Монастырскому, чтобы "разобраться с этим вопросом".

"Остается открытым один вопрос"

По словам управляющего партнера ОА "Кравченко, Гончар и партнеры" Татьяны Кравченко, которая также присутствовала при проведении следственных действий, остается открытым один вопрос.

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"Какого качества эти обыски и у кого именно они проводились? Они проводились у обычных граждан, которые имели, по версии следствия, какое-то отношение к Вадиму Тарану, который подозревается в совершении нападения на человека в 2018 году", – рассказала она.

Также адвокат Вадим Погорелый сказал, что следствие "определило единую версию – причастности Тарана и лиц из его окружения к покушению на Шефира".

"Если лица значатся в процессуальных документах как причастные к преступлению, то объявляйте о подозрении, избирайте меру пресечения, проводите расследование и направляйте дело в суд", – заявил он.

По его мнению, каждый из тех, кого следствие считается причастным, дал показания и указал, что в момент покушения на Шефира "находился далеко от места совершения преступления".

Нападение на Сергея Шефира

Нападение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло около 10 утра 22 сентября вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль, а также ранен водитель.

Как отмечалось, пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать скорую помощь. Было открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Напомним, глава Нацполиции называл три версии причин покушения на Сергея Шефира. В том числе рассматривалась версия о причастности иностранных спецслужб.

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