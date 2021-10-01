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Напоминает Аль Пачино. Ким Чен Ын сменил прическу

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
1 октября, 11:05
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Лидер Северной Кореи не стал сбривать виски
В новом образе Ким Чен Ын появился на съезде партии. Фото: скриншот
В новом образе Ким Чен Ын появился на съезде партии. Фото: скриншот

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который ранее похудел на 20 килограмм, предстал перед политиками в новом образе – у него новая прическа, и он решил не сбривать виски.

На изменения во внешности диктатора обратилм внимание в Сети. Пользователи пишут, что в новом стиле лидер республики выглядит, как Аль Пачино.

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Впервые после посещения главой государства парикмахера в новом имидже его увидели на заседании Верховного народного собрания КНДР.

На видео с заседания можно рассмотреть, что вместо известной всем стрижки-площадки теперь у Ким Чен Ына зачесанные назад волосы, а обычно выбритые виски теперь украшают короткие волосы.

Новую стрижку глава Северной Кореи зафиксировал гелем, и если присмотреться, то видны намеки на острые углы, которые всегда были присущие его привычной укладке, но сейчас они не так сильно выделены.

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КНДР: краткая справка

  • В течение многих лет Северная Корея является одной из самых закрытых стран мира. Это одна из немногих стран, где у власти до сих пор остаются коммунисты.
  • КНДР образовалась в 1948 году на фоне хаоса, царившего после окончания Второй мировой войны. Главенствующей фигурой в ее истории был "великий руководитель" Ким Ир Сен, который в течение почти что полувека определял политику страны.
  • После Корейской войны Ким Ир Сен начал насаждать в стране свою личную философию чучхе (опоры на собственные силы), которая легла в основу всего развития Северной Кореи.
  • В стране царит культ личности руководителей. После смерти "великого руководителя" власть перешла его сыну Ким Чен Иру, хотя пост главы государства "навечно закреплен" за Ким Ир Сеном.
  • В настоящее время страной официально руководит внук Ким Ир Сена Ким Чен Ын.
  • Десятилетия жесткого контроля со стороны государства привели к застою в экономике. По оценкам гуманитарных организаций, с середины 1990-х годов до двух миллионов человек умерли из-за острой нехватки пищи, вызванной природными катастрофами и ошибками экономической политики. Чтобы прокормить население, страна получает гуманитарную продовольственную помощь из-за рубежа.
  • Тоталитарный режим КНДР обвиняют также в систематических нарушениях прав человека. Из страны доходят известия о пытках, публичных казнях, использовании рабского труда, насильственных абортах и умерщвлении младенцев в "исправительно-трудовых" лагерях. По оценкам базирующейся в США правозащитной группы Amnesty International, в Северной Корее насчитывается до 200 тысяч политзаключенных.
  • В течение многих лет Пхеньян называл каждое новое правительство Южной Кореи американскими "марионетками", но визит южнокорейского президента Ким Дэ Чжуна в 2000 году обозначил оттепель в отношениях. Цель провозглашенной Сеулом "солнечной политики" в отношении КНДР – добиться в стране перемен посредством диалога и предоставления помощи.
  • Ударом по робким попыткам наладить отношения с остальным миром стало решение Пхеньяна в 2002 году вновь запустить свой ядерный реактор и выдворить из страны международных инспекторов. Считается, что КНДР обладает небольшим количеством ядерных зарядов и ведет работы по обогащению урана. Сама Северная Корея уже объявила себя ядерной державой и активно развивает ракетную программу.
  • В октябре 2006 года КНДР объявила, что ею было успешно проведено ядерное испытание, что вызвало тревогу в соседних странах.
  • В результате переговоров, которые прерывались и вновь возобновлялись на протяжении многих лет, в феврале 2007 года была достигнута договоренность, по которой Пхеньян согласился заглушить свой ядерный реактор в обмен на топливо и продовольствие. В июле того же года в КНДР были допущены инспекторы международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), которые подтвердили остановку реактора в Ёнбёне. Однако выполнение договоренностей периодически срывается, а Пхеньян время от времени прибегает к шантажу.
  • По численности регулярной армии КНДР занимает одно из первых мест в мире, а вся жизнь в стране проникнута духом милитаризма. Однако, по имеющимся данным, уровень подготовки, дисциплины и оснащенности северокорейских вооруженных сил весьма невысок.
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Ранее мы сообщали, что КНДР готова возобновить "ядерные" переговоры с США в обмен на дорогие ликеры и костюмы.

Также напомним, Ким Чен Ын пожаловался на "наихудшую в истории ситуацию" в КНДР.

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