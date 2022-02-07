Подозрения не получали! Адвокат рассказала, как задерживали Кузьминых

Адвокат Сергей Кузьминых Лариса Криворучко в эфире телеканала Украина 24 рассказала о том, что никакого задержания на самом деле не было.
Она отметила, что в НАБУ они с нардепом приехали самостоятельно, чтобы проверить информацию о том, что он якобы в розыске.
"Сегодня я со своим клиентом прибыли в НАБУ для того, чтобы уточнить информацию, которая находится в СМИ касательно розыскных действий в отношении моего подзащитного. Потому, что по состоянию на сегодня, мы никаких повесток и подозрений не получали, ни я, как адвоката, ни мой клиент. И по этой причине мы самостоятельно приехали в НАБУ. Попросили вызвать дежурного детектива, набирали нашего детектива и где-то через полчаса к нам вышли сотрудники НАБУ и сообщили, что моего клиента задерживают сотрудники НАБУ в помещении НАБУ потому, что он добровольно пришел. Не было никакого задержания, мы приехали и нам сообщили о том, что якобы он задержан", – сказала она.
По ее словам, что уведомление о подозрении депутату в установленном порядке не вручили.
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Кроме того, говоря о том, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому Кузьминых меры пресечения назначено на 15:00, она отметила, что это еще не точное время потому, что они еще заполняют необходимые документы.
Ситуация с НАБУ и повестками
3 февраля НАБУ объявило в розыск Кузьминых из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов.
Отмечается, что депутат находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Однако адвокат нардепа рассказывала, что политик не смог прийти на допрос в НАБУ из-за болезни.
В чем обвиняют Кузьминых
- народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.