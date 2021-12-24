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Подозрение Порошенко: Яценюк предупредил Зеленского о последствиях

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 декабря, 20:56
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Яценюк предлагает президенту Украины остановиться
Ситуация для нынешнего президента не из легких - предупреждает Яценюк / Коллаж "Сегодня"
Ситуация для нынешнего президента не из легких - предупреждает Яценюк / Коллаж "Сегодня"

Арест пятого президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, может обернуться тяжелыми последствиями для шестого президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому лучше даже не начинать.

Об этом написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

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Предупреждение

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба особы с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться. Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", – написал Арсений Яценюк.

Ситуация

  • 24 декабря и.о. генерального прокурора Алексей Симоненко, который недавно выписал подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко, утвердил политику и меру пресечения, которую прокуратура будет просить у суда. Цена свободы на период следствия – 1 млрд грн или 37 млн долларов США.
  • 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций т.н. "ДНР" и "ЛНР".
  • По версии следствия, Порошенко подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и боевиков.
  • Порошенко успел покинуть Украины до того, как прокуратура вместе с СБУ и ГБР начали проводить активные действия в отношении него.
  • По версии политика и его окружения, у него заранее были запланированы важные встречи за границей и одновременно празднование зимних праздников.
  • Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.
  • Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.

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