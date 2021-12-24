Подозрение Порошенко: Яценюк предупредил Зеленского о последствиях

Яценюк предлагает президенту Украины остановиться

Ситуация для нынешнего президента не из легких - предупреждает Яценюк / Коллаж "Сегодня"

Арест пятого президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, может обернуться тяжелыми последствиями для шестого президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому лучше даже не начинать.

Об этом написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

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Предупреждение

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба особы с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться. Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", – написал Арсений Яценюк.

Ситуация