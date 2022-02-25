Под Киевом взорвали третий мост — военные удерживают танки противника (видео)

В Сети появилось видео еще одного взорванного моста. Пишут, что разрушили переправу под Вышгородом. Это примерно 20 км от Киева.
Источники "Сегодня" в МВД нам сообщили, что это уже третий мост, который взорвали в окрестностях столицы:
"На территории Киевской области подорвано три моста. Это сделано для того, чтобы танки противника не прошли в Киев", — говорится в комментарии.
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