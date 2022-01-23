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Почему Германия иначе смотрит на Россию: урок истории от Смешко

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 января, 22:38
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Игорь Смешко отметил, что на вопросы от Германии должен быть адекватный ответ
Экс-глава СБУ сказал, что Германии помогла "встать на ноги" Российская империя.
Экс-глава СБУ сказал, что Германии помогла "встать на ноги" Российская империя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Исторически в Германии совершенно иначе смотрят на Россию, чем в Украине себе представляют

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" заявил экс-руководитель СБУ Игорь Смешко.

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"Вспомните историю: Германия, 1648-1654 гг. Существование независимого украинского государства во главе с гетманом Богданом Хмельницким. Мы фактически отделились от самой большой в то время империи Речи Посполитой и прикрыли собой слабую Московию. Но были независимым казацким государством и почти 100 лет сохраняли автономию", – сказал он.

Связь Германии и России

По его словам, в это время Германии не существовало:

"Это вообще были "лоскутные" государства. И кто помог "встать" Германии? Российская империя – начиная с Екатерины II, фактически немцы правили в Санкт-Петербурге. Исторически немцы совершенно иначе смотрят на Россию, чем мы себе представляем".

Экс-руководитель СБУ Игорь Смешко, фото – Сегодня

"Положили почти 9 млн жизней"

Комментируя высказывания экс-командующего Военно-морскими силами Германии Кай-Ахима Шенбаха, Игорь Смешко заявил, что такие слова его возмущают.

"Когда немецкий адмирал говорит о том, что у нас (в Украине – прим. ред.) недостаток демократии... Но Вольтер в 1731 году писал в своем произведении "История Карла XII, короля Швеции", что не было более демократического в Европе государства в XVII веке, чем казацкое государство, существовавшее у нас", – сказал он.

По его словам, в Германии были против того, чтобы Украина вступила в НАТО:

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"А Германия подарила нацизм. И чтобы сейчас была демократия и господин адмирал такие вещи говорил, мы положили почти 9 млн (жизней – прим. ред): 3 млн – в Красной армии, 4 млн – мирного населения... А сколько перемещенных мы отдали за демократию сейчас в Германии? И такие слова меня, честно говоря, – как офицера – даже возмущают... Вопросы, которые сейчас поднимает Германия, должны иметь адекватный и профессиональный, дипломатический и информационный ответ.

Ангела Меркель после Бухарестского саммита президенту Ющенко заявила: "Да я категорически против, чтобы вы были (в НАТО – прим. ред.). Я думаю о безопасности Германии. Вы, если войдете в НАТО, не усилите его, а создадите дополнительную угрозу для НАТО, в том числе и для Германии. А нам такая страна не нужна".

Напомним, недавно ушел в отставку командующий Военно-морскими силами Кай-Ахим Шенбах – после разразившегося скандала из-за его заявлений об Украине и Крыме.

"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", – заявил он на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

При этом глава баварского правительства и руководитель Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что Москва не является врагом Европы и ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

По его словам, необходимо уважать территориальную целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Однако Зедер подчеркнул, что санкции против России "малоэффективны и вредят Германии".

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