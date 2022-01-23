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Первое заседание Рады в 2022-м: будет несколько важных вопросов

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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23 января, 10:50
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Опубликован список законопроектов, которые депутаты рассмотрят в ближайшие дни
Верховная Рада. Коллаж "Сегодня"
Верховная Рада. Коллаж "Сегодня"

Какие законы будет рассматривать Верховная Рада на первой парламентской неделе после праздников, рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

На повестке дня, по его словам, нет ни подготовки на случай военного вторжения, ни выхода из энергетического кризиса, ни решения экономических проблем. Будут рассматривать законопроекты об игорном бизнесе и "Большой стройке". Также в планах рассмотрение экономического паспорта и законопроекта президента о двойном гражданстве.

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Повестка Рады по дням

Во вторник 25 января рассмотрят такие законопроекты: №3415 о спецпроцедуре голосования законов в Раде, в котором хотят установить ограничение возможности депутатам "сбивать" учтенные комитетом поправки; №6084 об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов; №4278 и №4279 о посылках из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенном сборе (во втором чтении без табачных правок); №6103 о разрешении ОМС проводить конкурс на управителя.

Среда 26 января — день рассмотрения следующих законопроектов. №2713-д о снижении ставок налогов для участников рынка азартных игр; №6273 о возможности без тендеров делать госзакупки для строительства Днепровской ГАЕС и ремонта компрессорных станций газопроводов (2-е чтение).

Также на рассмотрении семейные вопросы: №3881 — договор о гарантированных правах опеки над детьми после развода; №3667 — единый минимальный размер алиментов не меньше половины прожиточного минимума. Кроме того, рассмотрят законопроект №6104 о защите политзаключенных и их семей и №5847 о разделении функций МВД и ГСЧС.

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В четверг 27 января депутаты будут обсуждать такие законопроекты. №5719 об изменении уплаты местного акциза на табак. №6394 об экономическом паспорте и сопутствующих изменениях в кодексы №6395-6397. Также в планах на рассмотрение №4487 о ВПЛ, поправками к которому Офис президента хочет сделать телеканал "Дом" общенациональным русскоязычным каналом. Законопроект №6440 устанавливает календарный план работы Рады на следующую сессию. Законопроект №5546 предусматривает бесплатное вещание национальных каналов на оккупированных территориях.

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