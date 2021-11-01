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Перестановки в Кабмине – Арахамия озвучил решение Зеленского

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
1 ноября, 15:10
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Решение о кадровых перестановках принимает президент
Арахамия рассказал о кадровых перестановках в Кабмине
Арахамия рассказал о кадровых перестановках в Кабмине / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия на брифинге в Верховной Раде подтвердил кадровые перестановки в правительстве Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.

Отвечая на вопрос журналиста о том, "почему нардеп Ирина Верещук уходит в Министерство реинтеграции по временно оккупированным территориям, а не в Минобороны", он ответил, что "данное решение принимал президент Украины Владимир Зеленский".

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1 ноября Алексей Резников подал заявление на увольнение с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кадровые перестановки

  • Алексей Резников был назначен министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 4 марта 2020 года, когда почти полностью был обновлен Кабмин. Помимо правительства, он еще и замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
  • Народный депутат от "Слуги народа" и глава оборонного комитета Верховной Рады Ирина Верещук заявляла, что ее кандидатуру на пост министра обороны обсуждали в президентской фракции.
  • Журналист Дмитрий Гордон заявлял том, что в ближайшее время могут отправить в отставку по меньшей мере двух министров правительства – главу Минобороны Андрея Тарана и Минюста Дениса Малюську. По мнению Гордона, Таран не годится для поста министра обороны и развел в армии беспорядок.
  • 21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Уже тогда ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам.
  • 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.

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