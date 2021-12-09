Парламент Германии экстренно собирается из-за Украины – в чем причина

Парламент Германии сегодня, 9 декабря, проведет экстренное заседание. Политики планируют обсудить ситуацию на границах Украины.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме: "Позиция Федерального правительства относительно скопления российских войск вдоль государственных границ Украины. Ожидаем мощное предупреждение путинскому режиму из Берлина", – говорится в сообщении.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.
- Кроме того, в США пригрозили РФ ядерным ударом в случае нападения на Украину.