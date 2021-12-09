Парламент Германии экстренно собирается из-за Украины – в чем причина

Украинский посол рассказал, чего ожидать от немецких политиков

В Бундестаге политики проведут экстренные слушания. Фото: коллаж "Сегодня"

Парламент Германии сегодня, 9 декабря, проведет экстренное заседание. Политики планируют обсудить ситуацию на границах Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

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"В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме: "Позиция Федерального правительства относительно скопления российских войск вдоль государственных границ Украины. Ожидаем мощное предупреждение путинскому режиму из Берлина", – говорится в сообщении.

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