Отставка Разумкова и сколько будет стоить тепло – "Свобода слова Савика Шустера": онлайн-трансляция

Сегодня в 21:00 в прямом эфире на телеканала "Украина 24" началось политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Главный вопрос: что происходит вокруг спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Темы для обсуждения
- "Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли Главу Верховной Рады?
- Нужна ли Украине обязательная вакцинация?
- Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?
Гости студии
- Дмитрий Разумков, Глава Верховной Рады Украины;
- Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина";
- Юрий Бойко, основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
- Виталий Кличко, мэр Киева, лидер партии "УДАР";
- Борис Филатов, мэр Днепра, лидер партии "Пропозиция";
- Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению;
- Екатерина Булавинова, эксперт ЮНИСЕФ в Украине;
- Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра;
- Тарас Жиравецкий, врач-эпидемиолог;
- Дмитрий Ламза, директор специализированной школы № 210 г. Киева.
Напомним, главной темой прошлой передачи было покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, а также принятый закон об олигархах.
Тогда, в частности, Юлия Тимошенко заявила, что есть основания обратиться в Конституционный Суд по поводу закона о деолигархизации.
А народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что закон про деолигархизацию, который был принят Верховной Радой 23 сентября, можно сравнить с реформой на таможне, которая ничего не дала.