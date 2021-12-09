Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

Отрицаешь агрессию РФ – заплатишь штраф: Кабмин приготовил новое наказание

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 декабря, 16:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Штрафы будут довольно крупными
Отрицание преступлений Кремля будет дорого стоит / Коллаж "Сегодня"
Отрицание преступлений Кремля будет дорого стоит / Коллаж "Сегодня"

В Украине подготовлен законопроект, который предусматривает штрафование за публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оккупацию ею территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию Крыма.

Об этом стало известно на заседании Кабинета министров, во время которого было одобрено такое предложение.

Реклама

Что предлагается

Правительство одобрило проект закона о признании противоправными публичного отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины. Законопроект создает правовые основания для усовершенствования правового режима административной ответственности в соответствии с требованиями современного международного права за подобное нарушение.

"Два правительственных законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства... Все наши и иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, не проукраинский Крым, они должны нести за это ответственность. И это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам Шмыгаля, закон будет касаться исключительно публичных политических деятелей.

Реклама

Какие штрафы

За публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины предусмотрено наложение штрафа в размере от тысячи до двух необлагаемых минимумов – от 17 до 34 тысяч грн.

В случае повторного нарушения на протяжении года штраф увеличиться до суммы от 34 до 51 тысячи грн.

Правда, чтобы эта инициатива Кабмина заработала, необходимо, чтобы законопроект был проголосован в Верховной Раде.

Реклама

Законопроекты

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Руководитель проекта "Власть" Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3693

Евро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

68 485

заболело за неделю в Украине

-14%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять