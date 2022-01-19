Отомстили за шлем: на митинге Порошенко задержали Балуха — видео стычки

Во время митинга в поддержку пятого президента произошла стычка

Владимира Балуха задержали из-за полицейского шлема. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве проходит митинг в поддержку пятого президента Петра Порошенко, по делу которого сегодня прошел суд. Не обошлось без беспорядков: под Печерским судом полиция задержала бывшего политзаключенного Владимира Балуха, сообщает Pavlovsky News.

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Перед этим Балух отобрал шлем у правоохранителя и выкинул его. Также полицейские вырвали из его рук автомобильную шину. Спустя несколько минут задержанного отпустили.

Кроме того, по сообщению Национальной полиции, в толкотне во время митинга пострадал полицейский. Также с сообщениями о телесных повреждениях обратился один участник акции.

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В целях обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС несут службу в усиленном режиме.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокаций.

Суд над Порошенко