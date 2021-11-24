Дадут оружие против Путина? В США ответили, помогут ли Украине

В Штатах прокомментировали данные о возможной отправке дополнительных вооружений в Украину

Пентагон и Белый дом пока не могут анонсировать дополнительную военную помощь Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Белом доме не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможности отправки дополнительных вооружений в Украину.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция ее выступления велась на YouTube-канале The Washington Post.

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"Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня", – сказала она.

При этом пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона. Она уточнила, что при нынешней администрации США "неоднократно демонстрировали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредоносной активности России".

Реакция Пентагона

В Пентагоне отказались комментировать сообщения телеканала CNN о возможности отправки в Украину дополнительного вооружения.

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"Сейчас Пентагон не может анонсировать факт предоставления военной помощи Украине. Как мы всегда говорили, мы постоянно оцениваем конкретные требования к (усилению обороноспособности – Ред.) украинских Вооруженных сил", – сказал официальный представитель Министерства обороны США Антон Семельрот.

Представитель Пентагона напомнил, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму более 2,5 млрд. долларов, причем только в этом году на эти цели было выделено 400 млн. долларов.

Что известно