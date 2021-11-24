Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть События

Дадут оружие против Путина? В США ответили, помогут ли Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 ноября, 12:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Штатах прокомментировали данные о возможной отправке дополнительных вооружений в Украину
Пентагон и Белый дом пока не могут анонсировать дополнительную военную помощь Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Пентагон и Белый дом пока не могут анонсировать дополнительную военную помощь Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Белом доме не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможности отправки дополнительных вооружений в Украину.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция ее выступления велась на YouTube-канале The Washington Post.

Реклама

"Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня", – сказала она.

При этом пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона. Она уточнила, что при нынешней администрации США "неоднократно демонстрировали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредоносной активности России".

Реакция Пентагона

В Пентагоне отказались комментировать сообщения телеканала CNN о возможности отправки в Украину дополнительного вооружения.

Реклама

"Сейчас Пентагон не может анонсировать факт предоставления военной помощи Украине. Как мы всегда говорили, мы постоянно оцениваем конкретные требования к (усилению обороноспособности – Ред.) украинских Вооруженных сил", – сказал официальный представитель Министерства обороны США Антон Семельрот.

Представитель Пентагона напомнил, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму более 2,5 млрд. долларов, причем только в этом году на эти цели было выделено 400 млн. долларов.

Что известно

  • Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность отправки военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в связи со скоплением российских вооруженных сил возле украинской границы.
  • По данным CNN, Вашингтон думает направить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Помимо этого, украинские военные могут получить от США партию переносных ЗРК "Стингер", а также закупленные американцами российские вертолеты Ми-17, изначально предназначавшиеся для афганской армии.
  • В связи с этим в России припугнули Украину "афганским сценарием".
  • Кроме того, в Раде озвучили план действий на случай вторжения России в Украину.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Уволить Ермака или... Что ждет Зеленского через 10 дней после ультиматума Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко 5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатов в декларациях Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.86

Российский рубль (₽)

0.3578

Евро (€)

30.24

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять