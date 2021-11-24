Дадут оружие против Путина? В США ответили, помогут ли Украине

В Белом доме не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможности отправки дополнительных вооружений в Украину.
Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция ее выступления велась на YouTube-канале The Washington Post.
"Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня", – сказала она.
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При этом пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона. Она уточнила, что при нынешней администрации США "неоднократно демонстрировали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредоносной активности России".
Реакция Пентагона
В Пентагоне отказались комментировать сообщения телеканала CNN о возможности отправки в Украину дополнительного вооружения.
"Сейчас Пентагон не может анонсировать факт предоставления военной помощи Украине. Как мы всегда говорили, мы постоянно оцениваем конкретные требования к (усилению обороноспособности – Ред.) украинских Вооруженных сил", – сказал официальный представитель Министерства обороны США Антон Семельрот.
Представитель Пентагона напомнил, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму более 2,5 млрд. долларов, причем только в этом году на эти цели было выделено 400 млн. долларов.
Что известно
- Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность отправки военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в связи со скоплением российских вооруженных сил возле украинской границы.
- По данным CNN, Вашингтон думает направить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Помимо этого, украинские военные могут получить от США партию переносных ЗРК "Стингер", а также закупленные американцами российские вертолеты Ми-17, изначально предназначавшиеся для афганской армии.
- В связи с этим в России припугнули Украину "афганским сценарием".
- Кроме того, в Раде озвучили план действий на случай вторжения России в Украину.