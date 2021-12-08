Орбан в прощальном письме Меркель впервые признал войну на Донбассе

Политик придерживался российской позиции

Орбан впервые признал войну РФ на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем прощальном письме бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель впервые признал, что события на Донбассе – это война между Украиной и Россией. Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

"Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны", – сказал он.

Издание Infopost отметило, что в письме канцлеру премьер впервые использовал термин "российско-украинская война".

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Аналогичную формулировку не всегда можно было встретить и во время выступлений венгерских политиков или лидеров страны. Либеральные и западные медиа чаще всего использовали слова "конфликт на Донбассе", "конфликт на востоке Украины", или же "российско-украинский конфликт".

Такого никогда не было

Начиная с 2014 года Орбан ни разу в публичных высказываниях не называл так ситуацию на Донбассе.

Орбан хотел сделать Россию в Венгрии

Восхищаясь российским президентом Владимиром Путиным, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делал огромные шаги к тому, чтобы построить на Дунае подобие России. И в интервью для итальянского издания La Repubblica Орбан, в который раз восхваляя Путина, раскритиковал европейских политиков, которые воспринимают главу России враждебно. Но на самом деле премьер Венгрии, воспевая Путина, говорит о собственных мечтах и собственных проблемах.

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В августе 2013 года Орбан тайно встретился в Будапеште с Сергеем Кириенко, тогдашним главой "Росатома", обещая ему, что "Росатом" получит контракт на реконструкцию венгерской АЭС "Пакш". С этого момента он начал явный поворот венгерской энергетики в направлении России. Последним проявлением этого стали заявления Будапешта о том, что Вeнгрия может присоединиться к газовым проектам России: "Южному потоку" и "Северному потоку – 2".