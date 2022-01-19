Онлайн-дискуссия КФБ: Единство народа. Защита демократии. Оборона государства

Известные политики, дипломаты и эксперты обсудят российскую угрозу

Киевский форум по безопасности / Фото: Киевский форум по безопасности

Киевский форум по безопасности 22 января, отмечая День Соборности, инициирует национальный круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства" для обсуждения внутренней политической ситуации в нашем государстве и внешней угрозы России.

2022 год начинается для Украины с больших внешних и внутренних вызовов. Страна нуждается в масштабном диалоге, который бы объединил патриотические политические силы и общественность, а также создал условия для серьезного разговора с властями, чтобы предотвратить опасности, а также роковые ошибки и просчеты, сообщает пресс-служба КФБ.

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Для участия в событии приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные общественные деятели и ведущие эксперты.

С момента Революции Достоинства такой формат применяется впервые.

Круглый стол под эгидой КФБ стремится создать условия для масштабного надпартийного диалога по важнейшим проблемам страны.

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Как подчеркивают организаторы, "смертельная угроза со стороны России, вновь нависшая над Украиной, требует нашей коллективной мобилизации. Мобилизация сил и взаимная поддержка также необходимы для противодействия в Украине наступлению на демократию, разрушению государственных институций, сворачиванию реформ, подъему "пятой колонны" Кремля и спровоцированного раздора среди людей".

Смотрите прямую трансляцию по ссылке.

Что известно о форуме?

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Ранее мы сообщали, что переговоры Байден – Путин обсудили на Киевском форуме по безопасности.

Также напомним, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что если Запад не поддержит Украину, это будет катастрофа для мира.