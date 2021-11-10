"Он медик и все прекрасно понимал": что говорят о повешенном брате Павлова в Кривом Роге

50-летний Борис Павлов два дня назад узнал о страшном диагнозе

В городском онкологическом центре решили не оперировать Бориса / Коллаж "Сегодня"

Найденный повешанным 10 ноября днем 50-летний Борис Павлов – двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова и умершего при загадочных обстоятельствах его брата Андрея – лечился от тежялого заболевания. Однако врачи отказали ему в срочной операции. Об этом говорят родные умершего.

Близкие о Борисе Павлове

Местное издание Свои. Кривой Рог узнало, что на днях покойному, который уже страдал туребкулезом, поставили диагноз рак желудка.

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По словам бывшей гражданской супруги умершего Анастасии Тесленко, которая, предположительно, и нашла Бориса повешенным, он собирался ложиться на операцию. Однако врачи провели консилиум и отказали на том основании, что пациент болеет еще и туберкулезом.

Друг Бориса Павлова Александр рассказал, что в последнее время мужчина был замкнутым из-за возникших проблем со здоровьем. Он не пил, не курил, буквально позавчера из туберкулезного диспансера его направили в онкодиспансер.

"Ходил сам не свой, желтый. Видать, нервы не выдержали. Вчера он в онко съездил, но мы не общались после этого. Он в себе был замкнут, он сам медик и прекрасно понимал свой диагноз и жил сам", — говорит Александр.

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Именно тяжелые болезни Александр считает основной причиной самоубийства своего друга.

Трагедия семьи Павлова