"Он медик и все прекрасно понимал": что говорят о повешенном брате Павлова в Кривом Роге

Найденный повешанным 10 ноября днем 50-летний Борис Павлов – двоюродный брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова и умершего при загадочных обстоятельствах его брата Андрея – лечился от тежялого заболевания. Однако врачи отказали ему в срочной операции. Об этом говорят родные умершего.
Близкие о Борисе Павлове
Местное издание Свои. Кривой Рог узнало, что на днях покойному, который уже страдал туребкулезом, поставили диагноз рак желудка.
По словам бывшей гражданской супруги умершего Анастасии Тесленко, которая, предположительно, и нашла Бориса повешенным, он собирался ложиться на операцию. Однако врачи провели консилиум и отказали на том основании, что пациент болеет еще и туберкулезом.
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Друг Бориса Павлова Александр рассказал, что в последнее время мужчина был замкнутым из-за возникших проблем со здоровьем. Он не пил, не курил, буквально позавчера из туберкулезного диспансера его направили в онкодиспансер.
"Ходил сам не свой, желтый. Видать, нервы не выдержали. Вчера он в онко съездил, но мы не общались после этого. Он в себе был замкнут, он сам медик и прекрасно понимал свой диагноз и жил сам", — говорит Александр.
Именно тяжелые болезни Александр считает основной причиной самоубийства своего друга.
Трагедия семьи Павлова
- Меньше месяца назад в своей квартире был найден мертвым брат покойного мэра города – Андрей. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать.
- Согласно официальной версии, причиной смерти является алкогольное отравление.
- Как сообщали новости "Сегодня", мэр Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром 15 августа. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. 19 августа Павлова похоронили.
- Эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
- 10 ноября днем местный Telegram-канал сообщил о смерти еще одного Павлова. Этот мужчина длительное время болел туберкулезом.