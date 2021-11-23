Омбудсмен Грузии хочет, чтобы все грузины видели, как Саакашвили судят

Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что если состояние здоровья Саакашвили позволяет, он должен присутствовать на суде, пусть даже удаленно. Об этом сообщает Грузия онлайн.
По его словам, очень важно личное или удаленное присутствие Саакашвили на судебном заседании.
"Будет очень важно присутствовать лично или удаленно, чтобы процесс был открытым и общество могло наблюдать за процессом онлайн, даже по телевидению. То есть процесс должен быть публичным, как того требует Страсбургский суд при возбуждении уголовного дела в отношении любого лица" – заявила Нино Ломджария.
Ситуация
- 19 ноября Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку, начатую 48 дней назад.
- Врачи заявили после очередного обследования, что Саакашвили может в любой момент впасть в кому.
- 22 ноября врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика потребуется помощь психолога и психиатра. Несмотря на то, что политик прекратил голодовку, угрозы для его жизни еще не миновали.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека признал, что находящемуся уже второй месяц в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".
Что этому предшествовало
Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии его задержали. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.
Политик в знак протеста объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье.