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Омбудсмен Грузии хочет, чтобы все грузины видели, как Саакашвили судят

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 ноября, 18:58
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Нино Ломджария призывает общественность поддержать Михо
Власти не хотят отправлять обвиняемого Саакашвили в гражданскую тюрьму / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Власти не хотят отправлять обвиняемого Саакашвили в гражданскую тюрьму / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что если состояние здоровья Саакашвили позволяет, он должен присутствовать на суде, пусть даже удаленно. Об этом сообщает Грузия онлайн.

По его словам, очень важно личное или удаленное присутствие Саакашвили на судебном заседании.


"Будет очень важно присутствовать лично или удаленно, чтобы процесс был открытым и общество могло наблюдать за процессом онлайн, даже по телевидению. То есть процесс должен быть публичным, как того требует Страсбургский суд при возбуждении уголовного дела в отношении любого лица" – заявила Нино Ломджария.

Ситуация

Что этому предшествовало

Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии его задержали. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.

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Политик в знак протеста объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье.

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